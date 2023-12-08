«مياه سوهاج» تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بسيارات التوعية المتنقلة التي تتوجه إلى جميع مراكز المحافظة، ضمن أنشطة حملة التوعية التي تستهدف حث العاملين والمواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة التي تجري داخل البلاد أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

يأني ذلك في إطار دعوة جميع المؤسسات بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وفي ضوء توجيهات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

خدمات سيارات التوعية بمياه سوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه يتم التوعية وتقديم عدة خدمات للمواطنين والعاملين بالشركة عبر سيارات وحملات التوعية منها:

_تعريف المواطنين بكيفية الإدلاء بالصوت الانتخابي.

_تعريف المواطنين بمقرات لجانهم الانتخابية وعنوانها دون توجه حزبي أو سياسي.

استمرار عمل خدمة العملاء حتى 10 مساءا

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أنه تمت إتاحة عدة وسائل للتواصل مع الشركة، ومنها الموقع الإلكتروني للشركة وصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والخط الساخن 125، بالإضافة إلى فتح أبواب مراكز خدمة العملاء حتى 10 مساء لاستقبال استفسارات المواطنين لمعرفة مقرات اللجان المسجلين بها وأرقامهم بالكشوف الانتخابية.