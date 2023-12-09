البرلمان العربي يعلن متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية بأكبر وفد في تاريخه

يُشارك أكبر وفد في تاريخ البرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان، في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، التي تعقد في الفترة 10 – 12 ديسمبر 2023، تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لمتابعة الانتخابات.

أكد البرلمان العربي، في بيان، أنه يتشرف بمتابعة هذه الانتخابات الهامة، مؤكداً حرصه على متابعة كل الاستحقاقات الديمقراطية في مصر، مؤكدا أن البرلمان وضع خطة لمتابعة الاستحقاق المهم تتفق مع القوانين الوطنية والقرارات الإدارية المنظمة لعملية المتابعة من بداية فتح باب الترشح مرورًا بالدعاية الانتخابية ووصولاً لإعلان النتيجة، وقد راعى البرلمان العربي في هذه الخطة أن يقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات عد وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

وسيقوم رئيس البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.