«التعليم»: مدارس مصر جاهزة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه تمّ الانتهاء من تجهيز جميع المدارس المخصصة كلجان الانتخابية والتي يصل عددها إلى 8563 مدرسة لاستقبال الناخبين بالانتخابات الرئاسية غدا، مشيرة إلى أنَّه تم منح الطلاب بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية إجازة من «10 حتى 12 ديسمبر 2023» خلال فترة عقد الانتخابات الرئاسية، وتخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين والمعلمين بالمدارس المخصصة كلجان في أقرب مدرسة لهم.

تأمين صناديق الاقتراع

وأضافت وزارة التعليم، أنَّه تمّ الانتهاء من مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق، مؤكّدة توفير الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت، وتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة والشفافية الكاملة، ووضع لجان انتخابية في الطابق الأرضي بالمدارس بما يتناسب مع كبار السن وذوي الهمم وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة باللجان.

وأكّدت انتظام الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وغير المخصصة كلجان انتخابية، مشددة على انتظام وحضور المعلمين والعاملين في المدارس، مشيرة إلى أنَّه تمّ تكثيف تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال الأيام الماضية للطلاب بالمدارس المخصصة كلجان.