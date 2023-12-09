استعدادات اتحادات الطلاب بالجامعات للمشاركة في انتخابات الرئاسة.. توعية ومشاركة

يلعب اتحاد شباب الجامعات دورًا كبيرًا في التوعية الانتخابية والحق الدستوري في التصويت والمشاركة في العملية السياسية بشكل عام، إذ تعتبر اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﺗﻨﻈيمات اجتماعية مشروعة داخل الحرم الجامعي ﻳﺤﻘـﻖ اﻟﻔﺎﻋﻠية لنشر ثقافة الديمقراطية.

وبالتزامن مع انطلاق عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بداية من غد الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري وحتى الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر، يلعب طلاب الجامعات أعضاء الاتحادات الطلابية والأنشطة الثقافية الجامعية تحديدًا، دورًا كبيرًا في التوعية بأهمية المشاركة السياسية وضرورة التصويت في الانتخابات.

«عمر الديب» طالب بالفرقة الثالثة قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وأمين اللجنة الثقافية باتحاد طلاب الكلية، أكد لـ«الوطن» حرصه من خلال اتحاد الطلاب على نشر الوعي السياسي بين الطلاب وتحفيزهم على المشاركة في العملية الانتخابية من خلال التعريف بالبرامج الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، إلى جانب تسليط الضوء على الملفات الهامة في الدولة لتشجيعهم على المشاركة السياسية، «لازم يفهموا التحديات عشان يقدروا يقرروا ويختاروا»، حسب تعبيره.

عمر والمشاركة في اتحاد الطلبة

شارك «عمر» في العديد من الفعاليات الجامعية من خلال اتحاد طلاب كلية الإعلام، وبحسب قوله، كان حريص على تشجيع الشباب في محيط زملاء الجامعة والأصدقاء، بعد أن لمس بنفسه تغييرا للأفضل، «عمر لمسنا بنفسنا حرص الدولة على إتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب المختلفة والمشاركة في مؤتمرات على مستوى دولي ومحتاجة نكمل مسيرة المستقبل»، حسب وصفه.

طلاب جامعة الجلالة

محمود الدميري، طالب بالفرقة الثالثة ببرنامج العلوم السياسية بجامعة الجلالة الأهلية، أكد حرصه الدائم على المشاركة في المؤتمرات الشبابية ومختلف الفاعليات التي العملية السياسية، من خلال المشاركة في أسبوع إعداد القادة للجامعات الأهلية في نسخته الأولي الذي انعقد في جامعة الجلالة الأهلية في مطلع العام الجاري.

وقال «الدميري» في تصريحات لـ«الوطن» إنه يتم التوعية في إطار الجامعة من خلال أنشطة توعوية مختلفة: «ده مستقبلنا وعلينا المشاركة في اختيار ملامح المستقبل»، حسب تعبيره.

المشاركة في الفعاليات الجامعية

شارك الدميري في فعاليات المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي فعاليات برنامج تمكين الشباب العربي الذي عقد في السعودية من 6 -12 أكتوبر 2023 برعاية وزارة الرياضة السعودية وجامعة الدول العربية، وحسب قوله، يسعى إلى تمثيل مصر في الخارج بعد التخرج ولذلك يحرص على نشر الوعي السياسي بين طلاب جامعته.

ومن كلية العلوم السياسية جامعة الجلالة نفسها، تحرص أروى أسامة على المشاركة في كافة الفعاليات الشبابية الجامعية، منها المشاركة في اللجنة التنظيمية لمؤتمر شباب الجامعات الأول بجامعة الجلالة في يناير الماضي، والمشاركة في أسبوع إعداد القادة للجامعات الأهلية في نسخته الأولي الذي انعقد في جامعة الجلالة الأهلية.

وأضافت «أروى» في تصريحات لـ«الوطن» كثرة مشاركتها في الفعاليات الجامعية الرسمية في جامعتها شكلت شخصيتها وأصبحت قادرة على المشاركة في العملية الانتخابية، «هنزل أشارك بصوتي وشجعت كل زمايلي».