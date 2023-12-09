مطران نقادة وقوص يدعو الأقباط للمشاركة في انتخابات الرئاسة: واجب وطني

دعا الأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص وتوابعها، شعب إيبارشية نجع حمادي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنطلق غدا الأحد وتستمر على مدار 3 أيام.

الأنبا بيمن: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب مقدس تجاه الوطن

وأكد الأنبا بيمن خلال فيديو، أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني، وأنها واجب مقدس تجاه الوطن الغالي مصر، الذي قال عنه البابا شنودة الثالث: «مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه»، وقال عنه البابا تواضروس الثاني: «العالم كله في بيد الله أما مصر في يد الله»، والكتاب المقدس قد أعطى لشعب مصر وعدًا خاصًا: "مبارك شعب مصر ومن مصر دعوت ابني".

وأضاف الأنبا بيمن، أن مصر عاش عليها كل شهداء الكنيسة القبطية والقديسين، وأن كل أرض مصر أرض مقدسة، ففي سيناء تحدث الله مع موسى النبي مرات عديدة.

مطران نقادة: المشاركة في الانتخابات أقل ما نقدمه لمصر

وتابع الأنبا بيمن: «أقل ما يمكن أن نقدمه لمصر أن نشارك في الانتخابات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، وهذا أقل ما يمكن لمساندة جنود مصر في سيناء وعلى الحدود، ولمساندة القيادة السياسية التي اتخذت قرارًا عظيمًا لحماية أمن مصر القومي ووجود مصر في كل مكان».

وحذر الأنبا بيمن من التكاسل عن المشاركة في الانتخابات، قائلًا: «فلا تتكاسل ولا تتخلف، ولا تعطي لنفسك عذرًا أو مرضًا، فهذا أقل ما يمكن أن تفعله من أجل مصر».