المتاحف تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. ورشة فنية ومحاضرة

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن عددا من متاحف الجمهورية نظمت احتفالات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام)، لافتا إلى أن الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف اليوناني الروماني أقامت ورشة فنية (قص ولصق) لتزيين رأس الملك توت عنخ آمون، لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة ذهنية) من أصدقاء المتحف.

استخدام الورق وتشكيله لعمل لوحة فنية

أضاف القطاع فى بيان، أن ورشة المتحف اليونانى الرومانى دارت عن كيفية استخدام الورق وتشكيله لعمل لوحة فنية، موضحا أنه سبق تلك الورشة تنظيم جولة إرشادية لمجموعة من أصدقاء المتحف من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المتحف لشرح مقتنياته بشكل مبسط.

متحف الإسكندرية القومي

أشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة، إلى أنه في مناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف الإسكندرية القومي محاضرة بعنوان «كثرة المصطلحات والاختلاف حول القادرون باختلاف»، قدمها الدكتور محمد الدسوقي الخبير بطرق تعليم وتدريب ذوي الإعاقة البصرية، لافتا إلى أنه جرى خلال المحاضرة شرح لأشهر المصطلحات المتعلقة بذوي الهمم ودلالاتها العلمية والاجتماعية.