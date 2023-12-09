«تمريض سوهاج» تشارك في تنظيم اليوم العلمي للكلية بجامعة جنوب الوادي

شاركت كلية التمريض بجامعة سوهاج، في تنظيم فعاليات اليوم العلمي الثاني للكلية، بالتعاون مع كلية التمريض بقنا، والذي أقيم بجامعة جنوب الوادي، بحسب ما ذكره الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، موضحا أن الجامعة تحرص على تنمية جانب الشراكات والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، لإثراء المجالات البحثية والنواحي الأكاديمية، ولا سيما مع جهات الاختصاص المماثل، مشيدا بالتعاون المثمر مع جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي.

تطبيق أهداف التنمية المستدامة

وأكد «النعماني» أن اليوم العلمي ناقش هذا العام موضوعات وثيقة الصلة بمجالات التمريض والرعاية الصحية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وأهمية ذلك في بناء مجتمع صحي يواكب أعلى درجات التقدم العلمي.

المستشفيات الخضراء في اليوم العلمي بكليات التمريض

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غنى عبد الناصر عميد كلية التمريض، أن فعاليات اليوم العلمي الثاني جاءت بعنوان «المستشفيات الخضراء والرعاية الشاملة»، وتضمن اليوم عددا من الجلسات العلمية التي دارت حول موضوعات الغلاف الأخضر والصحة البيئية وتنمية الموارد البشرية المستدامة والنظام الغذائي الأخضر، مضيفة أن اليوم العلمي ناقش عدة محاور، منها البيئة الخضراء والاستدامة داخل المستشفيات، تطوير الرعاية الشاملة، وأيضاً الرعاية الصحية الأولية والأمان الوظيفي.

مشاركة 25 عضو تدريس في اليوم العلمي

جدير بالذكر أن اليوم العلمي الثاني لكلية التمريض حضره الدكتور جمال عبد الحميد عميد الكلية بقنا، والدكتورة نادية صالح مدير المعهد الفني للتمريض بسوهاج، وبمشاركة 25 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وقد شاركت الكلية بعدد 5 أبحاث علمية خلال فعاليات اليوم العلمي، وقام رئيس جامعة جنوب الوادي بتكريم الدكتورة غني عبد الناصر، والدكتورة نادية صالح لجهودهما في تنظيم فعاليات اليوم العلمي الثاني.