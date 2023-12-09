«تنمية المشروعات» يعزز التعاون مع دول عربية وأفريقية لدعم رواد الأعمال

شارك باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في قمة الوزراء الأفارقة المكلفين بالمؤسسات الناشئة والمنعقدة على هامش «النسخة الثانية للمؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة»، الذي انعقدت فعالياته بجمهورية الجزائر في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، ونظمته وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية الجزائرية.

إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني للشركات الصغيرة الناشئة

وأكد «رحمي» على هامش مشاركته في القمة، حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني للشركات الصغيرة الناشئة، وتهيئة البيئة التنظيمية اللازمة لنموها في مصر، والتوسع فيها بهدف المساهمة في خلق فرص عمل لائقة وواعدة ومستدامة للشباب والخريجين من أصحاب الأفكار الريادية.

وأوضح أن الجهاز يعمل وفقا لسياسة الدولة، على تعزيز التعاون مع مختلف الدول العربية والأفريقية لدعم رواد الأعمال، ومساعدتهم على تنفيذ مشروعاتهم، وتيسير تبادل الخبرات بينهم وبين المشروعات المماثلة في هذه الدول.

وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالتنظيم المتميز للمؤتمر في نسخته الثانية، الذي يعد خطوة مهمة على مستوى التعاون الإقليمي، من أجل النهوض بالمؤسسات الناشئة والشباب المبتكر، لمساعدتهم في التغلب على التحديات التنموية التي تواجهها القارة في جميع المجالات.

مشاركة نحو 200 عارض من اصحاب الشركات الافريقية

وتفقد الرئيس التنفيذي للجهاز، معرض المؤسسات الناشئة الجزائرية والأفريقية، الذي جرى تنظيمه بمشاركة نحو 200 عارض من أصحاب الشركات الأفريقية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الافريقي، وشركات مصرية ناشئة.

كما تفقد الجناح المصري الخاص بالمشروعات الناشئة؛ إذ أكد لأصحاب الشركات أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا للشركات الناشئة في مصر، ويعمل على توفير الدعم اللازم والبنية التحتية اللازمة والتمويل لمساعدتها على التطور والاستمرار.

وناقش «رحمي» مع السفير المصري لدى دولة الجزائر، الدكتور مختار وريدة، سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي المصري الجزائري في مجالات المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، وأجرى لقاءً مع الدكتور ياسين وليد الصغيرة، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالجزائر.

وأشار إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الشركات الناشئة في تحقيق النمو الاقتصادي، وإمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في هذا الإطار، مؤكدا أن الجهاز يستهدف زيادة التعاون مع دولة الجزائر الشقيقة في مجال دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.

دعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتعزيز مجال الرقمنة والحاضنات

وأجرى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لقاءا ثنائيا معستيلا ندا بيني ابراهام، وزيرة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، وجرى التأكيد على رغبة الجانبين في التوقيع في أقرب فرصة على مذكرة تفاهم بين الجهاز وبين وكالة تنمية المشروعات الصغيرة في جنوب أفريقيا، لتعزيز سبل التعاون الفني في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، وتعزيز مجال الرقمنة والحاضنات، والمشاركة في إقامة المعارض بين الجانبين.

يذكر أن المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة، يهدف إلى تمكين أصحاب القرار والمسؤولين والفاعلين، وواضعي السياسات الحكومية في مجال المؤسسات الناشئة، من الاطلاع على مستجدات القطاع في أفريقيا، وتبادل التجارب والخبرات.

فيما شهدت القمة مشاركة 34 دولة؛ إذ جرى اعتماد «إعلان الجزائر» الوزاري الثاني المتعلق بتنمية المؤسسات الناشئة، وكذا اعتماد «استراتيجية أفريقية موحدة لتقليص هجرة الأدمغة».