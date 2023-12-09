«التعليم» ترصد استعدادات المدارس لانتخابات الرئاسة: لجان مجهزة ومقاعد للناخبين

أكّدت المديريات التعليمية، جاهزية المدارس المخصصة كلجان انتخابية لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، مبينة أنَّ المدارس باتت مقارًا للجان الانتخابات وفي استعداد لاستقبال الناخبين.

وضع مقاعد خارج اللجان للجلوس

وأجرى مديري المديريات التعليمية، جولات على المدارس للتأكّد من جاهزية اللجان الانتخابية، مؤكّدة ضرورة توفير المناخ المناسب للناخبين والعمل على راحتهم بوضع مقاعد خارج اللجان للجلوس عليها وقت الانتظار للدخول للتصويت وكذلك توفير سبل الراحة المستشارين ونظافة المكان والحمامات.

تجهيز جميع اللجان

وأكّدت المديريات التعليمية، أنّه تمّ تجهيز كل اللجان وأماكن انتظار الناخبين لمنع التزاحم على اللجان والاطمئنان على سلامة وسائل الإطفاء بجميع اللجان والتهوية الجيدة والانارة و فرش و تجهيز كل اللجان، وتوفر دورات المياه وعمل المظلات وتوفير اتاحة لذوى الاحتياجات الخاصة تسهيلاً على الناخبين.

ووجهت المديريات، جميع القيادات والمعلمين والعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والادلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، مؤكّداً أنَّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جاهزية اللجان الانتخابية المعدة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، مبينة أنَّ المدارس مقار اللجان الانتخابية تستعد لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 8 ملايين و236 ألفا و762 ناخبًا موزعين على 411 لجنة عامة بالإضافة إلى 45 وافدًا في 961 لجنة فرعية.

وأكّدت التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والإدارات التعليمية، والانعقاد الدائم لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، مشددة على تواجد مديري عموم الإدارة التعليمية في محيط اللجان وتذليل جميع العقبات.