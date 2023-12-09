متي تبدأ إجازة الانتخابات الرئاسية 2024؟.. توضيح مهم من «التعليم»

متي تبدا إجازة الانتخابات الرئاسية 2024؟ سؤال راد الكثير من المواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، وزارة التربية التعليم والتعليم الفني أكدت في بيانها الذي أصدرته بالتزامن مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، لاختيار رئيس الجمهورية، أن الإجازة تمنح لطلاب المدارس التي تتواجد بها مقار اللجان الانتخابية فقط وعددها 8563 مدرسة، مشيرة إلى انتظام باقي المدارس غير المدرجة.

إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 لطلاب المدارس

وأجابت الوزارة عن متي تبدا إجازة الانتخابات الرئاسية 2024؟ قائلة إن طلاب المدارس المتواجد بها مقرات الاقتراع، يحصلوا على إجازة خلال الأيام المخصصة للعملية الانتخابية وهي أيام "الأحد، الاثنين، الثلاثاء"، الموافقين 10، 11، و12 ديسمبر الجاري، مشيرة في بيان لها إلى أن الإجازة تأتي لمنح الطلاب فرصة للاستعداد للانتخابات الرئاسية، لإتاحة الفرصة لممارسة حقهم الدستوري في التصويت، خاصة طلاب الثانوية العامة ممن بلغوا السن القانونية.

إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 للموظفين

وعن إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 للموظفين، فلم يصدر في هذا الشأن قرار من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي ينتظم العمل في المؤسسات والمصالح الحكومية كافة، والقطاعين العام والخاص خلال أيام الانتخابات الرئاسية، وكذلك الجامعات، استندا إلى أن وزارة التعليم العالي لم تصدر أي قرار في ذلك الشأن.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، في الداخل، مضحة أنه من المقرر أن تجرى العملية الانتخابية، خلال أيام 10، و11، و12 ديسمبر الجاري، معلنة عن رابط الاستعلام عن مقرات الاقتراع واللجنة الخاصة بعملية التصويت لكل فرد من خلال موقعها الرسمي بالرقم القومي الخاص بكل مواطن، مؤكدة على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية والتي تعد حق دستوري أصيل لكل مواطن مصر.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

كما اتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للمواطنين إمكانية الاستعلام المجاني عن مكان اللجنة الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، بالإضافة إلى رقم الناخب في الكشوف الانتخابية من خلال الاتصال على رقم 5151، من أي هاتف محمول، أو إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151، من الهاتف المحمول.