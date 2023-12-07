وزير التعليم: تسليم 2392 مشروعا بعدد 14940 فصلا ضمن «حياة كريمة»

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة، والموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة «المرحلتين الأولى والثانية»، ومناقشة عددا من المشروعات التي تنفذها الهيئة.

وفى بداية الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وممثلي الوزارات والخبراء، أساتذة الجامعات ذوي الخبرة، مستعرضا ما جرى من عمليات بناء وإحلال وتجديد وإنشاء مدارس.

الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

وبشأن الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة «المرحلتين الأولى والثانية»، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، أن هذا المشروع يأتي في إطار تكاتف الجهود، وتوحيد العمل المشترك بين كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم، تدعم كل المبادرات التي تساهم في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات إنشاء المباني المدرسية، ضمن القرى المستهدفة بالمشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» مرحلة أولى، والخطة المقترحة للمرحلة الثانية، إذ جرى في المرحلة الأولى، تسليم إجمالى 2392 مشروعا، بعدد 14940 فصلا، بين مشروعات إنشاء ومشروعات صيانة وتطوير، كما يجري حاليا، تنفيذ إجمالي 38 مشروعا، بعدد 379 فصلا.

وبالنسبة للخطة المقترحة للمرحلة الثانية، تضمنت عرض المشروعات الجاري تجهيزها، التي تشمل إجمالي 669 مشروعا، بعدد 9267 فصلا، فضلا عن استمرار استيفاء مستندات 192 مشروعا، بعدد 3298 فصلا.

مدرسة العباقرة

كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمدرسة العباقرة، استعدادا لبدء الدراسة بها، في النصف الثاني من العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وبخصوص الأعمال والتمويل المطلوب لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem، تمت الموافقة على الدعم والتمويل للحفاظ على سير العملية التعليمية.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض نتائج المرور على المدارس التي مر على إنشاءها أكثر من «15» عاما «إنشاء- صيانة»، في إطار سياسة الوزارة، وخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للاطمئنان على الحالة الإنشائية للمدارس والتأكد من سلامتها الانشائية.

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه الكبير بملف التعليم، والتوجيه بتوفير 100 مدرسة لدعم العملية التعليمية، واستثمارها في النماذج التعليمية المتميزة، وجه الوزير بسرعة الانتهاء من الخطوات الإجرائية لبناء 100 مدرسة متميزة، والانتهاء من دراسة الأراضي والمناطق المستهدف البناء عليها، وتجهيز النماذج، ومخاطبة الجهات المعنية.

وتطرق الوزير، إلى المدارس الرسمية الدولية «IPS»، مشيرا إلى أنها تقدم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدا أن الوزارة تستهدف التوسع في هذا النموذج من المدارس، نظرا للإقبال الشديد عليها.

كما أكد الوزير خلال الاجتماع، ضرورة متابعة إجراءات أعمال الصيانة فى المدارس، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة، ومراجعة تقارير مسؤول الصيانة داخل كل مدرسة.