«تعليم الشرقية»: لجان الانتخابات جاهزة لاستقبال المواطنين غدا

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه جرى الانتهاء من تجهيز جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية على مستوى المحافظة.

وأكد الرشيدي خلال اجتماعه مع وكيل المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية، لتنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية، ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات

واطمأن «الرشيدي» على جاهزية جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية لاستقبال الناخبين والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على المقرات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها.

إجازة للطلاب بمدارس المقار الانتخابية

وأشار إلى أنه تم منح إجازة للطلاب بمدارس المقار الانتخابية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مناسب، كما تم التأكد من جاهزية اللجان بأدوات تعقيم وتفعيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.