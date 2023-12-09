رئيس محكمة البحر الأحمر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

أكد المستشار علي أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية ورئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية، جاهزية المقار الانتخابية بالبحر الأحمر لبدء العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي من جميع الهيئات القضائية، بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر وفقاً لضوابط الهيئة العليا للانتخابات، مؤكدا أن مشاركة المواطنين واجب وطني.

استعدادات الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر

وقال «أبو بكر» إن البحر الأحمر تضم 82 لجنة انتخابية، لافتا إلى وجود استعدادات خاصة بمقرات لجان حلايب وشلاتين والتي بدأت مبكرا نظرا لبعد المسافات بين هذه المدن عن محافظة البحر الأحمر، والتي تصل إلى أكثر من 900 كيلومتر، مضيفا «بدأنا العمل والتجهيزات للانتخابات من شهر يونيو الماضي».

لجان متابعة الانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر

وأضاف «أبو بكر» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، تم تشكيل لجنة لمتابعة ضوابط العملية الانتخابية على نطاق لجان مدن محافظة البحر الأحمر، مؤكدا تجهيز جميع المقرات وتخصيص أماكن كبار السن وذوي الاحتياجات لضمان وصول جميع المواطنين.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية استحقاق انتخابي يستلزم مشاركة الجميع لأداء الواجب الوطني الذي كفله الدستور، «وبلدنا تستاهل مننا استقطاع الوقت للذهاب لصناديق الاقتراع».