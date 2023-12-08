رئيس محكمة البحر الأحمر يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية في الغردقة

تفقد المستشار على أبو بكر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، عدد من المقرات اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة، للتأكد جاهزية اللجان الانتخابية قبل عملية بدء الاقتراع المقرر لها صباح يوم الأحد المقبل.

رئيس لجنة متابعة الانتخابات يتفقد لجان الغردقة

تفقد «أبو بكر» بالمرور مقر لجنة مدرسة محمد الطيب بدائرة قسم ثاني الغردقة، رافقه المستشار محمد عبدالرسول عضو لجنة المتابعة، حيث كان في استقباله عدد من أجهزة المحافظة والقيادات الأمنية ومدير بالمدرسة.

وشدد المستشار رئيس اللجنة خلال جولته على إزالة جميع المعوقات داخل اللجان لتسهيل مهمة القاضي رئيس اللجنة المشرف على العملية الانتخابية باللجنة، وسهولة حركة الناخبين، وتيسير الوصول إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم.

الانتخابية الرئاسية بالبحر الأحمر

ويبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 بعد غد الأحد، وتضم محافظة البحر الأحمر 321 ألف ناخب في 81 مقرا انتخابيا تضم 82 لجنة و8 لجان عامة، منها لجنتان في مدينة الغردقة إحداهما في قسم أول الغردقة، واللجنة الثانية في قسم ثان الغردقة ولجنة في كل مدينة في كل من رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين.