لجان الإسكندرية جاهزة لاستقبال 4.3 مليون ناخب للتصويت في انتخابات الرئاسة

ساعات وينطلق العرس الديمقراطي لانتخابات رئاسة الجمهورية، لاختيار الرئيس القادم من بين 4 مرشحين، وهم عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، رمز النجمة، ومحمد فريد سعد زهران، رمز الشمس، وعبد السند حسن محمد يمامة، رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر، رمز السلم، واستعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال الناخبين بداية من التاسعة صباح غد الأحد، وعلى مدار 3 أيام.

18 لجنة عامة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، أن عدد الناخبين بالإسكندرية ممن لهم حق التصويت 4.3 مليون ناخب، وتم تحديد 18 لجنة عامة على مستوى محافظة الإسكندرية، إضافة إلى 531 مركزا انتخابيا، و533 لجنة فرعية تستقبل الناخبين من الساعه 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءاً لمدة 3 أيام، تبدأ من صباح الأحد 2023/12/10 وحتى مساء الثلاثاء 2023/12/12 وتغلق اللجان فى تمام التاسعة مساءاً وقد تم الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لإجراء الإنتخابات الرئاسية في سهولة ويسر .

لجان المغتربين

وحددت الهيئة الوطنية للإنتخابات الرئاسية 36 لجنة للمغتربين بمحافظة الإسكندرية، ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية، وتم توزيع هذه اللجان في جميع الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة «المنتزه، وشرق، ووسط، والجمرك، ومينا البصل، والدخيلة، والعامرية، وبرج العرب»، ويحق للمغتربين الإدلاء بأصواتهم في أقرب لجنة لهم حسب مقر عملهم أو تواجدهم.