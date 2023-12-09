لجنة الطاقة بـ«النواب»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستكون غير مسبوقة

أعرب النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن ثقته التامة في استمرار حرص الشعب المصري على دعمه للبلد في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غداً الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، مؤكداً أن المشاركة ستكون كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ مصر

المصريون يقفون إلى جوار بلدهم

وقال «السويدي» في بيان له أصدره اليوم، إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن المصريين وبجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لا يترددون لحظة واحدة في دعم مصر عندما تتعرض لأي مخاطر داخلية أو خارجية، مشددًا على أن مصر مستهدفة على مر التاريخ ولكن وقوف المصريين صفاً واحداً خلف جميع مؤسسات الدولة كان بمثابة الصخرة التى تحطمت عليها كل محاولات قوى الشر والظلام والإرهاب من المساس بأمن البلاد واستقرارها وحدودها، معربا عن ثقته التامة في خروج الشعب المصري في هذه الانتخابات.

وأكد أن مصر كانت ولاتزال وستظل صوت العقل والحكمة في منطقة الشرق الأوسط بأسره والعالم كله وسيظل لها دورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية بصفة خاصة.

مصر تساند القضية الفلسطينية

وشدد على أن الدولة المصرية حققت نجاحات مبهرة اعترف بها العالم كله في خوض الكثير من المعارك الدبلوماسية ببراعة منقطعة النظير، فلم تتهاون فيما يمس اعتبارات أمنها القومي وما تخلَّت عن دورها الوطني والإقليمي لحماية أمن المنطقة العربية والشرق الأوسط وفى القلب منها القضية الفلسطينية، ولذلك فإن مشاركة المصريين في هذه الانتخابات ستكون مبهرة أمام العالم كله وستخرج الأسر المصرية برجالها ونسائها للتصويت.