5 أشياء تبطل صوتك في الانتخابات الرئاسية.. اعرفها

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 5 أشياء يفعلها الناخب تُبطل صوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وخلال السطور التالية نرصد تلك الأشياء حتي يتجنبها الناخب.

5 أشياء يفعلها الناخب تُبطل صوته في الانتخابات الرئاسية 2024

1- يجب على الناخب ألا يستعمل القلم الرصاص في التصويت، واستخدامه يبطل الصوت الانتخابي.

2- يعتبر الصوت باطلا على شرط، كأن يقول الناخب مثلا إنه ينتخب المرشح فلان بشرط أن يحقق آماله.

3- يعتبر الصوت باطلا إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب.

4- يعتبر الصوت باطلا إذا وضع الناخب على بطاقة الانتخاب أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.

5- يعتبر الصوت باطلا لمن يعطي لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو علي بطاقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل علي شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.