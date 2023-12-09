محافظ سوهاج ومدير الأمن يٌؤديان واجب العزاء في وفاة النائب خليفة رضوان

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واجب العزاء في وفاة النائب خليفة رضوان عضو مجلس النواب، عن دائرة جرجا والعسيرات بمحافظة سوهاج بحزب مستقبل وطن، بمسقط رأسه بمركز جرجا بقرية بيت خلاف.

وفد سوهاج بعزاء رضوان

كما رافق «الفقي»، خلال تأدية واجب العزاء أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، والنائب الهامي البارودي، والنائب ياسر نصر أعضاء مجلس النواب، بدائرة جرجا والعسيرات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ما بين وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية.

الفقي: خليفة رضوان كان مثالا لخدمة المواطنين

وأعرب اللواء طارق محافظ سوهاج عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يٌلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، لافتا إلى أنه كان مثالا يحتذى في الإخلاص والعمل على خدمة المواطنين داخل وخارج المحافظة.

وكان قد تُوفي الدكتور خليفة رضوان عن عمر يناهز 60 عامًا بمستشفى دار الفؤاد بالقاهرة بعد صراع مع المرض استمر لمدة عام.