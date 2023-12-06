وكيل صحة سوهاج يفاجئ العاملين بوحدة الصلعا استجابة لشكوى مواطن

فاجأ الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الأربعاء، العاملين بوحدة الصلعا التابعة لإدارة سوهاج الصحية، للتحقق من شكوى أحد المواطنين بشأن الخدمة الطبية بها، وتفقد سير العمل بالوحدة.

وتأكد وكيل وزارة الصحة من تواجد الأطباء بأماكن عملهم، واستمع إلى عدد كبير من المواطنين، وتلقيهم الخدمات الطبية بالوحدة، كما تأكد أبو هاشم من انتظام صرف الألبان للمستحقين وتواجد الدكتورة منى عبد الرحيم أبو النصر طبيبة الوحدة، وكذلك الطبيب سامي فتحي نجيب والطبيبة رؤى ياسر الصغير بعيادة الأسنان، وكذلك انتظام تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتواجد الصيدلي محمد عادل محمد بصيدلية الوحدة وريمون موريس نصري مراقب صحي الوحدة.

تواجد الطاقم الطبي بسوهاج

فضلا عن انتظام عمل الإداريين وتواجد أطقم التمريض بأماكن تأدية الخدمة الطبية المكلفين بها، اطمأن وكيل وزارة الصحة على توافر الألبان والأدوية والطعوم، وتحقق من كفاءة تقديم الخدمة الطبية، لافتاً إلى أنه لن يتهاون في حق المرضى مطلقا وأن مكتبه مفتوح لجميع أبناء المحافظة.

خدمات الوحدة الصحية بالصلعا

وأوضح أبو هاشم أنه تحقق من صرف الألبان للمستحقين خلال أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، حيث تبين أنه تم اليوم صرف 97 عبوة ألبان للمرحلتين الأولى والثانية وتم بالأمس صرف 63 عبوة ألبان للمستحقين بالمرحلة الأولى والثانية.

دعوة للمشاركة بالاستحقاق الانتخابي

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على أن القطاع الصحي يشهد تطوراً غير مسبوق، وناشد الحضور ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي لاستكمال التنمية والبناء.