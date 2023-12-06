توفير السلع التموينية بأسعار مخفضة في سوهاج وحملات لضبط الأسواق

قامت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بالمرور مساء اليوم الأربعاء على الأسواق، للتأكيد على تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أطلقها مجلس الورزاء، وتطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء وغلق الورش والمحلات طبقا للمواعيد المقررة قانونا.

بالإضافة إلى متابعة جودة السلع المقدمة وتواريخ الصلاحية، حرصا على سلامة المواطنين وتطبيق السيولة المرورية وإزالة التراكمات والإشغالات، حفاظا على المظهر الحضاري للمركز.

حملات مكثفة لضبط الأسواق وترشيد استهلاك الكهرباء بطهطا

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، إن الحملات المسائية المكثفة لرفع الإشغالات والمخالفات وضبط الأسواق والشوارع والميادين المختلفة والحفاظ على السيولة المرورية، ومتابعة منظومة النظافة العامة خلال الفترة المسائية، استهدفت مدينة طهطا وشوارعها الرئيسية والقرى التابعة لها والساحل.

توافر السلع الأساسية بمبادرة تخفيض أسعار السلع

وأكد عوض، على توافر السلع الغذائية الأساسية بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، ومنها سكر بسعر 27 جنيها للكيلو.

وشارك بالحملة أحمد يونس مدير الإيرادات ومحمود أحمد السيد على سكرتير قرية الصوامعة غرب، ومسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة، ومسؤولي الإشغالات والنظافة والكهرباء والإنارة.