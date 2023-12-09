طلاب مدرسة «الثلاث بنات» يزورون متحف كفر الشيخ

استقبل متحف كفر الشيخ وفداً طلابياً من مدرسة الثلاث بنات الخاصة بدمرو، التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وتضمنت الزيارة جولة إرشادية لقاعات العرض في المتحف، للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة بمتابعة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

وارتدى الطلاب «ترنجات شتوية موحدة»، كما رفعوا علامة النصر خلال زيارتهم للمتحف، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 التي تنطلق صباح غداً الأحد وتستمر حتي يوم الثلاثاء المقبل.

جولة إرشادية داخل المتحف

وأجرى الوفد الطلابي جولة إرشادية داخل المتحف، واستمعوا لشرح مفصل عن مقتنيات متحف كفر الشيخ، وتعرفوا على مقتنيات المتحف من خلال سيناريو العرض المتحفي، كما اطلعوا على «قطعة الشهر» لشهر ديسمبر 2023، وهي عبارة عن قطعة فريدة من النسيج على خلفية حمراء تُمثل رحلة العائلة المقدسة إلى مصر في الوسط وداخل إطار مربع تمتطي السيدة العذراء مع -هالة تحيط رأسها- الحمار وتحمل السيد المسيح وخلفها يوجد مبنى وبجانب العذراء يوجد شخصين أحدهما على الأرجح هو القديس يوسف والآخر سالومي ابنة عم السيدة العذراء ووصيفتها، المشهد المركزي محاط بثمانية شخصيات، أربعة يقفون والأربعة الآخرون يمتطون الحيوانات عند الزاوية، وهي مصنوعة من الكتان وترجع للقرن 8-9 الميلادي.

الطلاب يلتقطون الصور التذكارية

وأبدى الطلاب إعجابهم الشديد بمقتنيات متحف كفر الشيخ، كما حرصوا على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية مع بعضهم البعض.

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ 31 أكتوبر 2020، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020، وهو يقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء.