هيئة الإسعاف تعلن استعداداتها لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية استعداداتها لتأمين الانتخابات الرئاسية، وقالت هناك توجيهات بتعزيز قدرات الأسطول الإسعافي وحشد الكوادر البشرية المؤهلة علمياً وفنياً لتأمين عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، وبما يتضمنه ذلك من تنسيق كامل مع اللجنة العليا للانتخابات.

انطلاق خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، انطلاق خطة تأمين الانتخابات الرئاسية من اليوم وحتى انتهاء آخر أيام الاقتراع، في كل أفرع هيئة الإسعاف بمحافظات الجمهورية.

وأوضح خورشيد، في بيان له، حشدت أكثر من 4000 آلاف فرد من أطقمها الإسعافية كما دفعت بفرق دعم طبية وهندسية وبعدد 1699 مركبة إسعافية وكذلك 11 لانشا إسعافيا لتأمين محيط لجان الاقتراع؛ لتوفير كب سبل الرعاية والتأمين لحشود الناخبين.

غرف القيادة والتحكم المنتشرة بكل أرجاء الجمهورية

كما أكد أن خطة التأمين تضمنت تكثيف الانتشار داخل المدن والمتخللات السكنية بمحيط لجان الاقتراع وذلك جنبا إلى جنب مع انتظام العمل بكافة الخدمات الإسعافية التي تتيحها الهيئة للمواطنين، مضيفا الى أن الخطة تضمنت التأكيد على أن تراعي خطة التأمين استمرار وانتظام الجهود الإغاثية والإسعافية لهيئة الإسعاف المصرية على معبر رفح البري لخدمة أشقائنا الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور عمرو رشيد انتظام العمل بكافة غرف القيادة والتحكم المنتشرة بكافة ارجاء الجمهورية وكذلك كفاءة عمل مراكز تلقى بلاغات الخط الساخن 123 التابع لهيئة الإسعاف المصرية، كما تم مراجعة كفاءة شبكات اللاسلكي المسؤولة عن إدارة الأسطول الإسعافي وعمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة التي أثبتت كفاءتها في إدارة مثل تلك الفعاليات.

وأعلن عن تفعيل غرفة الطوارئ والأزمات بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية وربطها بشكل مباشر مع غرفة التحكم المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمسؤولة عن إدارة التأمين الطبي للفعاليات الانتخابية.