النائب البطريركي للكاثوليك يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات الرئاسة

دعا الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، الأقباط إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة، معتبرًا ذلك حقًا وواجبًا وطنيًا.

فعاليات توعوية في الكنيسة الكاثوليكية

وقال الأنبا باخوم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الكنيسة الكاثوليكية في مصر نفذت العديد من الأنشطة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وذلك من خلال العظات واللقاءات، خاصة مع الشباب في الكنائس، إضافة إلى توزيع عدد من البانرات والمنشورات التي تحفز الأشخاص على المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات.

محاكاة للأطفال لتعليمهم التصويت والانتخاب

وأشار الأنبا باخوم إلى أن الكنيسة الكاثوليكية قامت أيضًا بعمل محاكاة للانتخابات للأطفال، وذلك من أجل تعليمهم كيفية التصويت وكيفية تشجيع والديهم على المشاركة في الانتخابات.

وتأتي دعوة الأنبا باخوم في سياق حرص الكنيسة الكاثوليكية على المشاركة في الحياة السياسية المصرية، حيث تدعو دائمًا إلى المشاركة في الانتخابات والتعبير عن الرأي في القضايا الوطنية.