تعقيم وتطهير مدارس الإسماعيلية استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية غدا

أنهت محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة الماضية، أعمال تعقيم وتطهير المدارس المخصصة كلجان للانتخابات الرئاسية والمقرر انطلاقها غدا الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام.

ونجحت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، في رش جميع اللجان بالمواد المطهرة والمعقمة داخل اللجان وفي محيط المدارس بشكل كامل قبل تسليمها لقوات التأمين مساء اليوم.

حملات نظافة بمحيط المدارس

وكانت قد شهدت محافظة الإسماعيلية حملات نظافة مكثفة على مدار الأيام القليلة الماضية بمحيط المدارس والشوارع الرئيسية والميادين استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية.

ووجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، رؤساء الأحياء والمراكز والقرى برقع أي تكدسات للقمامة أو المخلفات من محيط اللجان والتأكد من وجود إنارة بشكل كافي داخل المدارس وفي محيطها وانارتها.

963 ألف مواطن لهم حق الانتخاب بالإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، في بيان رسمي، أنه يحق التصويت في الانتخابات الرئاسية لـ963 ألفا و243 ناخبا وناخبة من أبناء الإسماعيلية، في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ووزع الناخبون بحسب إحصائيات الهيئة العليا للانتخابات، على 7 لجان في حي أول، و28 لجنة في حي ثان، و14 لجنة في حي ثالث، و23 لجنة في مركز الإسماعيلية، فيما تم الانتهاء من تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمت 23 لجنة في مركز أبو صوير، و13 لجنة في مركز القصاصين، و14 لجنة في مركز التل الكبير و19 لجنة في مركز القنطرة غرب و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 لجنة في مركز فايد.