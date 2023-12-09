لماذا سُميت الكنيسة المعلقة بهذا الاسم؟.. مبادرة «اتكلم عربي» تجيب

تُعد الكنيسة المعلقة من أهم الكنائس وأشهرها في جميع أنحاء مصر والوطن العربي، وذلك لموقعها الفريد وتصميمها المعماري الفريد، حيث تقع على برجين من الأبراج القديمة للحصن الروماني «حصن بابليون» بحي مصر القديمة، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي» في منشور جديد، عبر صفحتها الرسمية، تحت عنوان «تعرف ليه سُميت بالكنيسة المعلقة؟»

حصن بابليون

وقد سميت بهذا الاسم لأنها تبدو وكأنها معلقة في الهواء، مما يزيد من جمالها وعظمتها، كما أنها تقع في مجمع الأديان، وهو أحد أهم المزارات السياحية في مصر، والذي يضم مجموعة من أقدم وأهم الآثار الدينية في العالم، بما في ذلك معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومسجد عمرو بن العاص.

وتمثل الكنيسة المعلقة رمزاً للوحدة والترابط بين الأديان في مصر، حيث تقع بجوار مسجد عمرو بن العاص، مما يعكس مدى التسامح والتعايش بين المسلمين والمسيحيين في مصر على مر العصور.

وتعد الكنيسة المعلقة من أهم المعالم السياحية في مصر، حيث يزورها آلاف السياح من جميع أنحاء العالم كل عام.