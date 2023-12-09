كفر الشيخ تستعد للانتخابات الرئاسية بحملات نظافة ورفع حالة الطوارئ

أنهت محافظة كفر الشيخ كافة استعداداتها لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 صباح غد الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

إنهاء استعدادات المستشفيات وإعداد خطة طوارئ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنهاء استعدادات المستشفيات، وإعداد خطة طوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، كما تم التأكيد على إجراءات النظافة العامة، ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولاً بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة والإنارة والنظافة بها.

وأشار إلى انعقاد غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مع تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن «114»، والرقم «0473220792» من التليفون الأرضي أو التليفون المحمول.

الانتهاء من تجهيز مقار مراكز الاقتراع

وأكد المحافظ، الانتهاء من تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، وتم الاطمئنان علي سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يُحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان تسهيلاً على كبار السن وذوى الهمم، واستعمال الأثاث المدرسي لتسهيل انتظار الناخبين، والتأكد من صلاحية جميع المقرات العامة، التي تم التوافق عليها مع الجهات الأمنية ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية، مع جاهزية جميع مراكز الاقتراع أيضاً من حيث النظافة، وإزالة العبارات المسيئة، وتوفير وسائل الإطفاء، والمولدات، والإعاشة لقوات التأمين، وخطة الإسعاف، والمظلات، لافتاً أنّه قام بالمرور على المقرات الانتخابية قبل بدء الانتخابات للاطمئنان على تجهيز مقار الاقتراع بالمحافظة، ووضع التسهيلات اللازمة لحُسن سير العملية الانتخابية، كمهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، مشدداً على حُسن معاملة المواطنين.

توفير مولدات كهربائية بكل مركز عام انتخابي

وذكر محافظ كفر الشيخ، أنه كلّف قطاع كهرباء كفر الشيخ بتوفير مولدات كهربائية بكل مركز عام انتخابي، مع تواجد جميع الفنيين الكهربائيين وأطقم الصيانة من قبل الكهرباء بجوار المقار الانتخابية بمختلف مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مع تكليف الحماية المدنية والمفرقعات بتأمين كافة اللجان الانتخابية قبل استلامها، ومراجعة وسائل الإطفاء بالمقار الانتخابية.

14 لجنة عامة بكفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ محافظة كفر الشيخ تضم 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، و508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، لاستقبال مليوني و339 ألفاً و800 ناخب.

ومن المقرر أنّ تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 بدءًا من يوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر لـ3 أيام، على أنّ تستمر الانتخابات الرئاسية خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر الجاري.