بعد 32.7 مليون جنيه إيرادات في 3 أشهر.. فيلم فوي فوي يتراجع للمركز الثالث

تراجع فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج، إلى المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، والتي تصدرها فيلم شماريخ بطولة أسر ياسين والذي حقق في ثاني أيام عرضه بالسينما مليون و865 ألف جنيه، وتلاه في الترتيب فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد بـ106 آلاف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم فوي فوي، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة إيرادات تقدر بـ 2 ألف جنيه، وجاءت إجمالي إيراداته على مدار 12 أسبوعًا عرض بنحو 32 مليونًا و700 ألف جنيه، ويمثل الفيلم مصر في حفل جوائز الأوسكار المقبل بعد اختياره من قبل لجنة النقاد والصحفيين للمشاركة في مسابقة أفضل فيلم أجنبي.

إيرادات فيلم

وحقق فيلم شماريخ بطولة أسر ياسين وأمينة خليل، على مدار يومين عرض بالسينما نحو 3 ملايين جنيه، وجاءت حصيلة إيرادات فيلم بلوموندو بطولة حسن الراداد على مدار 3 أسابيع بالسينما نحو 4 ملايين و500 ألف جنيه.

فيلم فوي فوي

فيلم فوي بطولة محمد فراج، نيللي كريم، طه دسوقي، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، حنان يوسف، أمجد الحجار، مأخوذ عن قصص حقيقية للكاتب محمود شوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.