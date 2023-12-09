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1.8 مليون جنيه إيرادات فيلم «شماريخ» في ثاني أيام عرضه بالسينما

كتب:

 هبة ياسر
11:33 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
أسر ياسين بطل فيلم «شماريخ»

أسر ياسين بطل فيلم «شماريخ»

تصدر فيلم «شماريخ» قائمة الأفلام الأعلى إيرادات بشباك التذاكر، إذ حقق مليونا و865 ألف جنيه، أمس الجمعة، في دور العرض، حسب ما قاله الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان.

أحداث فيلم «شماريخ»

تدور أحداث فيلم «شماريخ»، حول ابن غير شرعي يطمح في اعتراف والده به، ويعمل معه في تجارة المخدرات ويساعده في أعماله غير المشروعة، إذ يكلفه بمهمة اغتيال بعض الأشخاص وتكون أمينة خليل ضمن قائمة الاغتيالات، فهي ابنة أحد أعدائه، فيجد نفسه في مأزق ويساعدها على الهرب من مطاردات والده، ويقع في حبها.

أبطال فيلم «شماريخ»

شارك في فيلم «شماريخ» كوكبة من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنان آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، والطفلة لافينيا نادر في دور سماح، وآدم الشرقاوي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وسالي حماد، وهدى المفتي ومحمود السراج.

«شماريخ».. آخر ظهور للفنان مصطفى درويش

ويعد فيلم «شماريخ»، آخر ظهور للفنان مصطفى درويش، الذي غيبه الموت في مايو الماضي، قبل استكمال تصوير مشاهده، واضطر المخرج عمرو سلامة للاحتفاظ بمشاهده وعدم حذف أي منها.

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بقلم  هبة ياسر