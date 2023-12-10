فيلم «Two for the Money» يجمع تشارليز ثيرون ودانيال كريج.. اعرف التفاصيل

نجحت شركة «Apple Original Films»، في الحصول على حقوق فيلم «Two for the Money» الذي يجمع النجمين تشارليز ثيرون ودانيال كريج، ومن المقرر أن يخرجه جاستن لين، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

ويعمل الكاتب دان مازو، الذي سبق وتعاون مع جاستين لين في كتابة فيلم «Fast X»، على المشروع الذي ما زال قيد التطوير، وبالرغم من أنه لم يتم كشف تفاصيل قصة الفيلم، إلا أن أحداثه تدور حول لصين محترفين يقوم بدورهما تشارليز ثيرون ودانييل كريج، يرتكبان بعض عمليات السطو الكبيرة ضمن الأحداث، وتشارك «ثيرون» في إنتاج الفيلم أيضا من خلال شركتها «Denver & Delilah».

تفاصيل فيلم «Two for the Money»

وكشف المخرج جاستين لين، أن فكرة الفيلم طرأت له مع الكاتب دان مازو خلال عملهم على الجزء العاشر من سلسلة «Fast & Furious» الذي تم طرحه بعنوان «Fast X»، ثم عرضا الفكرة على تشارليز ثيرون التي كانت تشارك في الفيلم، واقترحت أن يشاركها دانيال كريج بطولة الفيلم.

وتشهد الفترة الحالية، تقديم شركة «Apple»، مجموعة من الأفلام رفيعة المستوى وعالية القوى، حيث تجري حاليا محادثات بشأن تمثيل فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي، بشكل جيد في موسم الجوائز، كما يُعرض أيضًا في دور العرض فيلم «Napoleon» للمخرج ريدلي سكوت، بطولة خواكين فينيكس، ويعرض خلال الفترة المقبلة فيلم التجسس «Argylle» للمخرج ماثيو فون، وعلى قائمة الإنتاج فيلم «Formula 1» بطولة براد بيت.