نجوم هوليوود ينعون رايان أونيل بعد رحيله عن عمر ناهز 82 عاما: «أسطورة»

حالة واسعة من الحزن سيطرت على هوليوود، بعد رحيل النجم الأمريكي رايان أونيل، في الساعات الماضية، عن عمر ناهز 82 عاما، وذلك وفقا لما أعلنه نجله باتريك أونيل عبر تدوينة عبر حسابه على منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: إن والده توفي بسلام في 8 ديسمبر، ووصفه بـ«أسطورة هوليوود»، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول».

وعبر عدد من النجوم وصناع السينما في هوليوود عن حزنهم لرحيل رايان أونيل، من بينهم ابنته الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار تاتوم أونيل، قائلة: «أشعر بحزن شديد لوفاة والدي، لقد كان يعني لي العالم كله، لقد أحببته كثيرا وأعلم أنه أحبني أيضا، سأفتقده إلى الأبد».

ميا فارو وباربرا سترايسند تنعيان رايان أونيل: موهبة لا تصدق

كما تحدثت الممثلة ميا فارو، التي لعبت دور البطولة مع الفنان الراحل رايان أونيل في مسلسل «Peyton Place»، عن علاقتها به، قائلة: «كان عمري 18 عامًا عندما قدمنا Peyton Place، كان أكبر مني بعدة سنوات، وكان متزوجا بسعادة من الممثلة الرائعة جوانا مور، كانت هناك أوقات جعلني أضحك فيها بشكل لا يمكن السيطرة عليه لدرجة أننا اضطررنا إلى وقف التصوير».

وقالت لي جرانت التي شاركت أيضا في بطولة المسلسل: «من المستحيل تصديق أن ريان أونيل قد رحل.. موهبة لا تصدق، وجمال لا يصدق».

وأعربت باربرا سترايسند عن حزنها في مشاركة مؤثرة أيضًا، عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلة: «من المحزن جدًا سماع نبأ وفاة رايان أونيل، لقد صنعنا فيلمين معًا، لقد كان مضحكًا وساحرًا وسيظل في أذهانا».