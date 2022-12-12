دانيال كريج يقدم رواية «Queer» للسينما بتوقيع لوكا جواداجنينو

يستعد الممثل الإنجليزي دانيال كريج لتقديم فيلم جديد عن نص أدبي كلاسيكي يحمل توقيع المخرج لوكا جواداجنينو، وهي عن رواية «Queer» للكاتب ويليام بوروز، الصادرة عام 1985، ويتولى الكاتب جاستن كوريتزكس العمل على تحويل الرواية إلى نص سينمائي.

تدور أحداث الرواية التي يقدمها لوكا جواداجنينو حول «لي»، الذي يعيش حياته في مكسيكو سيتي بين طلاب الجامعات الأمريكية المغتربين وأصحاب الحانات، ويتعرف على «أليرتون» وهو جندي في البحرية الأمريكية، جرى تسريحه مؤخرًا من فلوريدا ويذهب في رحلة إلى أمريكا الجنوبية بحثًا عن ذاته، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

والرواية تمت كتابتها بين عامي 1951 و1953 باعتبارها تكملة روحية للرواية السابقة التي تعتبر شبه السيرة الذاتية لعام 1953 بعنوان «Junkie: Confessions of an Unredeemed Drug Addict» والتي يتطرق «بوروز» من خلالها للحديث عن حياته كمتعاطي المخدرات وتاجرها، إلا أن الكتاب لم يُنشر حتى عام 1985.

دانيال كريج يستعد للجزء الثالث من سلسلة «Knives Out»

ويستعد دانيال كريج لتقديم الجزء الثالث من سلسلة «Knives Out»، وفقا لما أعلنه الكاتب والمخرج ريان جونسون، في نوفمبر الماضي قائلا إنه يستعد للعمل على كتابة الفيلم الثالث، وذلك بعد صدور الجزء الثاني من الفيلم في سبتمبر الماضي بعنوان «Glass Onion: A Knives Out Mystery»، الذي عرض للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان تورنتو السينمائي.

ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات في 23 ديسمبر الجاري، وتلقى الفيلم ردود أفعال إيجابية من النقاد وتم اختياره كأحد أفضل الأفلام لعام 2022 من قبل المجلس الوطني للمراجعة، وكانت حصلت شبكة «نتفليكس» على حقوق تقديم أجزاء من فيلم «Knives Out» إنتاج عام 2019، وذلك مقابل 469 مليون دولار.