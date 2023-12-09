الأرصاد الجوية تحذر من الأمطار.. اعرف حالة الطقس الأيام المقبلة

حالة من التقلبات وعدم الاستقرار في حالة الطقس تشهدها جميع الأنحاء الأيام المقبلة، جعلت هيئة الأرصاد الجوية تحذر من سقوط الأمطار الغزيرة، وتوضح حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم السبت بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنَّه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الإثنين

ولفتت إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا وتنشط الرياح على بعض المناطق، بينما تشهد مناطق أخرى أمطار متوسطة ورعدية وتغزر أحيانا بنسبة 60% على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

بينما تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة أمطار متوسطة بنسبة 50%، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ويستمر سقوط الأمطار الغزيرة وتستمر حتى يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة الأحد الموافق 10 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين الموافق 11 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.