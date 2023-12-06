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استشاري مناعة: تغيير درجات الحرارة تسبب البرد والإنفلونزا

كتب:

منتصر سليمان
10:56 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الدكتور أشرف عقبة

الدكتور أشرف عقبة

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، إنه مع تغيير درجات الحرارة ودخول فصلي الخريف والشتاء تزيد الفيروسات المسببة لأعراض البرد والإنفلونزا.

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، أن هناك مجموعة كبيرة من الفيروسات المسببة لهذه الأعراض مثل «الرينو فيروس، والأدينو فيروس والإنفلونزا، وكورونا، والفيروس التنفسي المخلوي، الذي زاد الكلام عليه في الفترة الأخيرة». 

وتابع: «تسبب الفيروسات أعراضا شبيهة للبرد والإنفلونزا مثل ارتفاع درجات الحرارة وسيلان الأنف واحتقان الحلق والكحة»، بالإضافة إلى وجود مسببات لنفس الأعراض قد لا تكون عن طريق الفيروسات.

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بقلم منتصر سليمان