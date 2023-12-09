35 لجنة لتصويت المغتربين في انتخابات الرئاسة بمطروح.. اعرف الأقرب لك

ساعات قليلة وتبدأ العملية التصويتية في الانتخابات الرئاسية، لذا جرى تجهيز لجان التصويت في مطروح لأبناء المحافظة، إضافة إلى تجهيز لجان الوافدين الذين يعملون في القطاعات المختلفه بالمحافظة وغير المقيدين بلجانها الأساسية أو الزائرين لها.

خريطة لجان الوافدين في مدن محافظة مطروح

وجرى توزيع أماكن لجان الوافدين في محافظة مطروح على مستوى 6 مدن بنطاق المحافظة، من بين 8 مدن في المحافظة، منها 12 لجنة داخل مدينة مرسى مطروح، ولجنتين في مدينة السلوم، و6 لجان في مدينة الضبعة، و8 لجان في مدينة العلمين، ولجنة وافدين واحدة في مدينة سيوة، إضافة إلى 6 لجان في مدينة الحمام على حدود غرب الإسكندرية.

لجان محافظة مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جميع اللجان على مستوى مدن محافظة مطروح استعدت بشكل كامل قبل بدء انتخابات الرئاسة، بتجهيزها بكل الاحتياجات الأساسية، لتكون على أتم الاستعداد المناسب مع طبيعة عمل الانتخابات، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والتي تقع بداخلها المقرات الانتخابية واللجان الفرعية، ومنها وزارة التربية والتعليم، من خلال مديرية التربية والتعليم بمطروح، ووزارة الداخلية بمديرية أمن مطروح ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية وانتهينا من كافة التجهيزات ومراجعتها والمرور على جميع اللجان الفرعية للتأكد من مدى جاهزيتها سواء لجميع أعضاء اللجنه بتقديم سبل الراحه لهم أو الناخبين الذين سيتوافدون على اللجان بتسهيل ذلك بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة بمطروح ومرفق الإسعاف ورفع حالة الإستعدادات الشاملة خلال أيام الإنتخابات الرئاسية الثلاثة في أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر 2023.