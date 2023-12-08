«صحة مطروح» ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح رفع حالة الطوارئ في مديرية الصحة بمطروح، استعدادًا للانتخابات الرئاسية ورفع أهبة الاستعدادات الكاملة في جميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بمطروح بمراكز وقرب محافظة مطروح.

توافر الأدوية وأكياس الدم

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح أن هناك استعدادات قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية منها توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الانتخابات، لاستقبال أي حالات مرضية.

انعقاد دائم لغرفة أزمات الصحة في انتخابات الرئاسة

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح إننا مستمرون في انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

رفع درجة الاستعداد بمنافذ الخدمة الطبية

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه جرى رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد على تواجد مدير المنشأة، وموافاة المديرية بأي مستجدات طارئة تحدث في حينها، والتأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، ووجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها واستمرار العمل في قطاعات الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، للتأكد من انتظام سير العمل.