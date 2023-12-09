عدد وأماكن لجان الانتخابات الرئاسية في الدقهلية.. منها 862 مدرسة

أعلنت محافظة الدقهلية تجهيز عدد من اللجان الانتخابية داخل عدد من مراكز الشباب والإدارات والمدارس والمعاهد، من أجل استيعاب عدد الناخبين بالدقهلية، وعددهم 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1.119 مغترب.

عدد لجان الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية إلى تجهيز عدد من اللجان من أجل الانتخابات الرئاسية، وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا، مشيرة إلى أن عددها وأماكنها في مختلف الجهات كالآتي:

- عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة.

- عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة.

- عدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة.

- عدد اللجان داخل الوحدات الصحية لجنتان.

- عدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف لجنتان.

- عدد اللجان داخل الوحدات المحلية لجنة واحدة.

- عدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية لجنة واحدة.

- عدد لجان المغتربين 7 لجان.

أماكن اللجان الانتخابية بالدقهلية

وأتاحت المحافظة للمواطنين معرفة أماكن اللجان في مختلف المحافظة، من خلال رابط الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا ومعرفة مكان كل لجنة داخل الجهات السابقة.