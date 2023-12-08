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الحوار الوطني ينشر عناوين لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية

كتب:

يسرا البسيوني
06:49 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

نشر الحوار الوطني، عبر صفحته الرسمية، عناوين لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية 2024 بكافة محافظات مصر، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني: "انزل شارك - صوتك أمانة".

وأشار الحوار الوطني إلى أن لكل مواطن ومواطنة مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وغير موجود في محل إقامته الثابت في بطاقة الرقم القومي (خارج محافظته) أن يدلي يصوته في إحدى لجان الوافدين. 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت تخصيص لجان للوافدين خارج محافظتهم، تسهيلاً عليهم في الإدلاء بأصواتهم، في الستحقاق الإنتخابي الأهم، إعملا لحقهم في انتخاب رئيس الجمهورية، ويمكن الإطلاع على لجان الوافدين من خلال الضغط هنـــــا.

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بقلم يسرا البسيوني