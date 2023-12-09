محافظ الشرقية يبحث آليات حث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة

يواصل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لقاءاته التوعوية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعقد اجتماع مع رؤساء مراكز أبو كبير وههيا والإبراهيمية وكفر صقر وأولاد صقر ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أهمية تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية تشجيع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يُشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

مصر دولة قوية بشعبها وشبابها

ودعا محافظ الشرقية الشعب المصري للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها وشبابها، وأنهم يدعمون الدولة المصرية في كافة قرارتها لافتا الي ان المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية من المقرر انطلاقها غداً، وتستمر على مدار 3 أيام في الفترة من 10 - 12 ديسمبر، حيث يبلغ اجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.