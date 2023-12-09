ممرضات كفر الشيخ يشاركن في توعية المواطنين بضرورة المشاركة السياسية (صور)

«انزل شارك عشان نبني بلدنا».. شعار رفعته ممرضات محافظة كفر الشيخ؛ بهدف بث روح الانتماء والولاء للوطن للتحفيز على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق صباح غد الأحد، وترسيخ المسؤولية والواجب الوطني والتمسك بآداب وأخلاقيات المواطنة.

«الانتخابات الرئاسية 2024.. المشاركة حياة.. خليك إيجابي.. انزل شارك.. صوتك أمانة.. عشان نبني بلدنا» لافتات مطبوعة حملتها ممرضات في عدد من مستشفيات كفر الشيخ، حيث أكدن ضرورة التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تُعد واجباً وطنياً واستحقاقاً دستورياً، يتطلب مشاركة الجميع.

«صفية»: صوتنا أمانة ومسموع

«هننزل الانتخابات عشان نقول كلمتنا، ونؤدي دورنا في المجتمع لأن صوتنا أمانة ولازم نقول صوتنا لأنه مسموع، ولازم يكون عندنا كلنا مسؤولية تجاه الوطن خاصةً في الوقت العصيب اللي بتمر بيه مصر والدول المحيطة»، كلمات قالتها صفية محمد، إحدي ممرضات كفر الشيخ، لـ«الوطن».

وأوضحت صباح محسن، إحدي ممرضات كفر الشيخ، أنها تحرص دائماً علي المشاركة في أي استحقاق وطني، متابعة: «لازم بنزل في أي استحقاق وطني سواء انتخابات رئاسية أو انتخابات مجلس نواب أو شيوخ وبنزّل ولادي كمان يروحوا معايا لأن المشاركة في الانتخابات دي شئ مهم كفاية إننا بنعبر عن رأينا وبشكل سلمي».

«راندا»: المشاركة ضرورة من أجل أبنائنا

اتفقت عدد من الممرضات علي الذهاب إلي الانتخابات الرئاسية سوياً في أول يوم وفقاً لـ«راندا أحمد»، إحدي ممرضات كفر الشيخ: «اتفقت مع عدد من زميلاتي إننا هننزل الانتخابات أول يوم مع بعض بزي التمريض الموحد عشان نشارك في الانتخابات الرئاسية ونقول رأينا، لأن مصر تستحق مننا كل خير، ولازم نشارك كلنا مش عشانا بس لأ عشان ولادنا وولاد ولادنا كمان».

جدير بالذكر أنّ محافظة كفر الشيخ تضم 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، و508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، لاستقبال مليوني و339 ألفاً و800 ناخب.

الانتخابات الرئاسية 2024

ومن المقرر أنّ تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 بدءًا من يوم الأحد 10 ديسمبر، وتستمر لـ3 أيام، على أنّ تستمر الانتخابات الرئاسية خلال أيام 10 و11 و12 من الشهر الجاري.