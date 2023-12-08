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«حياة كريمة» تدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات الرئاسة: صوتك هيحدد مستقبل بلدك

كتب:

يسرا البسيوني
11:07 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
المشاركة في الانتخابات الرئاسية ـ تعبيرية

المشاركة في الانتخابات الرئاسية ـ تعبيرية

حثّت مؤسسة حياة كريمة، المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الأهم، والخروج لاختيار رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يحدد مستقبل البلد.

واستكمالًا لدور المؤسسة التوعوي، دعت المواطنين عبر صفحتها بـ«فيس بوك» بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، واختيار ما يرونه حسب اختيارهم الحر: صوتك يحمل قوة التغيير، من خلال دور «حياة كريمة»، نسعى لتوعيتك بأهمية الإدلاء بصوتك في الانتخابات، كن جزءًا من القرار وشارك في تحديد مستقبلك ومستقبل مجتمعك.

وتابعت حياة كريمة: «كن جزءا من القرار وشارك في تحديد مستقبلك ومستقبل مجتمعك»، «شارك بصوتك صوتك هيحدد مستقبل ومستقبل بلدك كن إيجابيا».

ونشرت المؤسسة مقطع فيديو توضيحيا حول معرفة مكان اللجنة الإنتخابية، مشيرة إلى أنه يمكن التوجه إلى أحد فروع حياة كريمة المنتشرة بأنحاء الجمهورية، للتعرف على اسم ومكان اللجنة، أو من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــا.

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بقلم يسرا البسيوني