في يومها العالمي.. «حياة كريمة» تطالب بتكثيف الجهود الدولية لمنع الإبادة الجماعية

احتفت مؤسسة حياة كريمة، باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدةً أهمية السلام والتعايش بين الشعوب.

«حياة كريمة» تؤكد أهمية السلام والتعايش بين الشعوب

وكتبت المؤسسة عبر صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اليوم 9 ديسمبر اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية، ومنع هذه الجريمة، ونؤكد في مؤسسة حياة كريمة أهمية السلام والتعايش بين الشعوب، ونشجب كل أشكال العنف والتدمير التي تؤدي إلى سقوط ضحايا من الأبرياء، ونتذكر الأرواح التي فُقدت، والأسر التي تشردت خلال الصراع الدائر في فلسطين».

وأضافت: «ندعو في هذا اليوم إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع الإبادة الجماعية، وحماية حقوق الإنسان في كل مكان، ونؤكد دورنا في دعم الجهود الإنسانية وتقديم العون للمتضررين في أي مكان».