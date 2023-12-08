«حياة كريمة»: 500 مشروع تُحدث نقلة نوعية في خدمات ومرافق «كفر سعد» بدمياط

نفذت مؤسسة «حياة كريمة» فى محافظة دمياط أكثر من 500 مشروع تنموى للارتقاء بحياة المواطنين فى كفر سعد، شملت قطاعى الصرف الصحى ومياه الشرب، فضلاً عن 28 مشروعاً لتوصيل خدمات الصرف الصحى، وإنشاء وتوسعة 6 محطات معالجة ورفع كفاءة 4 محطات مياه شرب.

إنشاء وتطوير 26 مركز شباب و75 مدرسة و13 نقطة إسعاف و20 وحدة طب أسرة

فيما يتعلق بالنهوض بالتنمية البشرية، جرى إنشاء وتطوير 26 مركز شباب وإنشاء وتطوير وصيانة 75 مدرسة وإنشاء ورفع كفاءة 13 نقطة إسعاف و20 وحدة طب أسرة.

إنشاء 12 مجمع خدمات حكومية و12 مجمع خدمات زراعية و33 برجا لتقوية شبكات المحمول

فضلاً عن إنشاء 12 مجمع خدمات حكومية و12 مجمع خدمات زراعية و33 برجاً لتقوية شبكات المحمول.

وعبر أهالى قرية «كفر سعد» البلد عن فرحتهم بالمشروعات الجارى تنفيذها فى قريتهم، مشيرين إلى أن هذه المشروعات تسهم بشكل كبير فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتقلل من تكلفة الانتقال إلى المركز للحصول على الخدمات.

وقال المهندس المعتصم بالله الجندى، منسق برنامج «حياة كريمة» بدمياط، إن المشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية تستهدف خدمة مواطنى القرى والريف لكى لا يضطروا إلى التوجه إلى المدن والمراكز للحصول على الخدمات، مؤكداً أن «حياة كريمة» من أكبر المشروعات التنموية فى تاريخ مصر الحديثة التى تمس المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن دمياط شهدت طفرة تنموية وإنجازات كبيرة ضمن برنامج حياة كريمة تخطت كل التوقعات فى مجالات تطوير الريف المصرى، مؤكداً بدء العمل بمركز كفر سعد لكثافته السكانية، التى تقترب من 250 ألف نسمة، بالإضافة إلى المشروعات التى يتم تنفيذها بالمركز ضمن المبادرة.

وذكر منسق «حياة كريمة» أن مشروعات تطوير الريف المصرى لا تزال مستمرة داخل مدن المحافظة، التى أطلقت مرحلتها الثانية خلال الفترة الماضية، وتشمل مركز فارسكور، إضافة إلى محور الأبنية التعليمية وتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع، ومحور سكن كريم ومحور الخدمات الصحية، إلى جانب مشروعات تطوير الريف المصرى داخل مركز كفر سعد، الذى شهد انطلاقة المرحلة الأولى بعد ثورة 30 يونيو.

وأشار «الجندى» إلى تطوير المدارس والعمل فى 19 مركزاً صحياً بين ترميم القديم وإنشاء جديد وتطوير مراكز الشباب وزيادة المراكز، إلى جانب إنشاء 12 مركزاً خدمياً عبارة عن مجمع خدمات، يتضمن 8 خدمات بين مكاتب بريد ومركز خدمة للمواطنين، وأضاف أن مؤسسة حياة كريمة أعلنت عن نسب إنجازات المرحلة الأولى فى عدد من المحافظات، فى المشروعات والخدمات المقدمة لأهالى القرى المستفيدة من تلك المرحلة، وفقاً لآخر إحصاءات.

وأكد منسق حياة كريمة أن أعلى نسب إنجاز مشروعات المرحلة الأولى فى محافظة دمياط كانت فى نقاط الشرطة وكبارى الرى، التى جرى الانتهاء منها بنسبة 100%، فيما جاءت محطات المعالجة كأقل قطاع فى نسب التنفيذ بواقع 25.48%، مشيراً إلى أن مركز كفر سعد سجل أعلى مركز فى نسب التنفيذ بواقع 81.2%.

وكشف تقرير لمؤسسة «حياة كريمة» عن أن نسب التنفيذ فى مشروعات كبارى الرى بلغت 100%، فيما وصلت نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحى لـ82%، والعمارات السكنية 94%، والمجمعات الحكومية 97%، والكهرباء 96%، وتبطين الترع 64%، والطرق الداخلية 99%، والغاز الطبيعى 78%، ومحطات الكهرباء 89%، والمدارس 99%، وبلغت نسب تنفيذ مشروعات الطرق الخارجية الرئيسية 47%، ومراكز الشباب والرياضة 98%، وشبكة الألياف الضوئية 74%، والمنشآت الصحية 99%، والمجمعات الزراعية 96%.

«الجبالى»: حصدنا بطولات دولية فى رفع الأثقال

وقالت إيناس الجبالى، من أبناء «كفر سعد»، إنها استفادت بشكل كبير من إنشاء وتطوير مراكز الشباب بقرى «حياة كريمة»، وأضافت: «تجربتى مختلفة فأنا من قصار القامة وحصلت على بطولات جمهورية ودولية فى رفع الأثقال وألعاب القوى، وتم تعيينى مديراً إدارياً لنادى كفر سعد الرياضى، كل هذا فى سنوات بسيطة ووقت قصير».

وأشارت إلى أن الطريق إلى النادى كان صعباً وبلا خدمات ولكن مع بدء المشروع القومى حياة كريمة كان هناك تطوير ملحوظ فى الطرق والبنية التحتية وتوصيل الصرف الصحى لأغلب القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، ما أدى إلى تسهيل الوصول إلى القرى، فضلاً عن إنشاء مراكز شباب فى قرى كانت بعيدة ومحرومة من ممارسة الرياضة وأنشطة وزارة الشباب والرياضة، وتابعت: «كان هناك عوائق للوصول إلى المراكز الموجودة وأماكنها بعيدة، فكان الكثير لا يمارس الرياضة نظراً للمشقة».

وأشارت إلى أنه فى الآونة الأخيرة ومع اهتمام القيادة السياسية بالرياضة والأنشطة الرياضية، أصبح هناك فرص أمام محبى الرياضة للتدريب وتنمية القدرات واكتشاف المواهب، مضيفة: «تدربت كثيراً وشاركت فى بطولات محلية، إلى أن شاركت فى (قادرون باختلاف) وجرى تعيينى مديراً إدارياً لنادى كفر سعد كأول فتاة من ذوى الهمم تحظى بهذا المنصب، وتمكنت من تكوين فريق من قصار القامة للعب حمل الأثقال وألعاب القوى والسباحة وغيرها من الرياضات على حسب قدرات وميول كل منهم».

«البجلاتى»: المراكز الصحية وفرت علينا عبء الذهاب للمستشفى المركزى

وقال محمد البجلاتى، من أبناء قرية السعدية، إن قرى كفر سعد جرى اختيارها فى المرحلة الأولى من «حياة كريمة»، حيث تشهد هذه القرى تطوراً فى كل المجالات من إنشاء للوحدات الصحية وإطلاق القوافل الطبية المجانية فى جميع القرى، وتدشين مدارس فى المناطق النائية وتطوير الطرق والترع والمصارف والتى تخدم الزراعة، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة اهتمت بتقديم خدمات توعوية لزراعة أكثر من محصول فى نفس العام. وأضاف «البجلاتى»: «أسرتى استفادت من إنشاء المراكز الصحية، حيث كنا فى الماضى نذهب إلى المستشفى المركزى فى كفر سعد، ما يضطرنا لقطع مسافات طويلة فى طرق غير ممهدة، وبخاصة فى فصل الشتاء، أما حالياً فأصبح لدينا خدمات كثيرة حُرمنا منها طول السنوات الماضية».