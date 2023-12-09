المنوفية تعلن جاهزية لجان انتخابات الرئاسة.. غرف عمليات وإعلان الطوارئ

أكد، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظ، وإتمام كل الاستعدادات النهائية لاستقبال العرس الديمقراطي وتقديم كل أوجه الدعم اللوجستي الكامل للعملية الانتخابية، لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.

دعوة للمشاركة السياسية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن جميع اللجان الإنتخابية بأرجاء المحافظة تتزين في أبهى صورها لاستقبال الناخبين غدا الأحد في أولى أيام الإنتخابات والمقرر عقدها أيام 10، 11 ، 12 ديسمبر الجاري، مؤكدا حرصه على المتابعة اللحظية والمستمرة على مدار الساعة لانتظام سير العملية الانتخابية وإزالة أية معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.

توفير سبل الدعم للمواطنين

وشدد «أبو ليمون» على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة التأهب القصوى بجميع المديريات والقطاعات الخدمية وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لمتابعة الحالة العامة للجان وتلافي أي ملاحظات، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بما يضمن انتظام سير العملية الإنتخابية.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية استعدت بتجهيز 500 مقراً إنتخابياً و12 لجنة رئيسية، و574 لجنة فرعية، إضافة إلى 6 لجان للمغتربين، لاستقبال 2 مليون و851 ألفا و466 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.