نقيب الفلاحين يدعو إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة: حق دستوري

دعا حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، جموع الفلاحين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية غدا، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لا ينبغي أن يتركه الفلاحون.

تحديات جسيمة

واضاف «أبو صدام»، في بيان له اليوم، أن الانتخابات الرئاسية التي ستبدا في داخل مصر غدا وتستمر أيام 11 و12 من الشهر الجاري هي أهم انتخابات رئاسية في تاريخ مصر، حيث يمر العالم في مفترق طرق وتشهد البلاد تحديات جسيمة، وأن المشاركة في هذه الانتخابات بمثابة دعوه للاستقرار ودعم لمؤسسات الدوله ومساهمة في تقوية النسيج الداخلي للوطن.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الولاء للوطن يستلزم مشاركة فعالة في كل الانتخابات، واختيار من يمثلك يعطي لصوتك قيمه، باعتبار أن صوتك هو من سيحدد من يتولى أمرك.

مراقبة انتخابات الرئاسة

وذكر النقيب، أن الفلاحين ولأول مرفي مصر جزء كبير من نظام مراقبة الانتخابات الرئاسية، حيث أنهم موجودون في معظم المؤسسات التي تخرج لها تصاريح بمراقبة الانتخابات

وأكد «أبوصدام»، أن النقابة العامة للفلاحين شكلت غرفة عمليات مركزيه بالمقر الرئيسي للنقابة العامة للفلاحين بالقاهرة، إضافة إلى وجود غرف عمليات فرعيه بمقرات النقابة في كافة المحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية وتحفيز الفلاحين للمشاركة الفعاله في هذه الانتخابات المهمة مؤكدا أن أكثر من 20 مليون فلاح عازمون على الإدلاء بأصواتهم.