«صحة الدقهلية»: 24 ألف مستفيد من خدمات عيادات الأسنان الشهر الماضي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان، تحت إدارة الدكتور محمد أبو العينين، على مدار شهر نوفمبر، بالإضافة إلى مجال التثقيف الصحي، إذ قامت الإدارة بتنظيم نحو 1137 محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من 11577مواطنا.

إنجازات قسم الأسنان بصحة الدقهلية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان، أن الإدارة العامة للأسنان كثفت جولاتها المرورية والتي تضمنت تفقد 12 قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة، وتوزيع أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة.

استفادة 24 ألف مواطن بخدمات الأسنان

وأوضح الدكتور محمد أبو العينين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، أن نحو 24989 مواطنا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة.

وأضاف أنه تم إجراء مقايسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات، منها مستشفى شبراهور وطلخا، فضلا عن إصلاح الأقسام في منشأة النصر بإدارة شربين والحصيانة بالسنبلاوين.