غرفة طوارئ لمتابعة انتخابات الرئاسة على مدار 24 ساعة في الإسماعيلية

قال محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إن غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ تتابع الانتخابات الرئاسية على مدار 24 ساعة، وقبل البدء في عملية التصويت.

وأضاف «أنيس»، خلال تفقده لغرفة الطوارئ، أن الغرفة ترتبط بعدد من الغرف الفرعية في جميع الأحياء والمراكز والقرى والمديريات الخدمية والشركات لمتابعة الحالة اول باول والتدخل لحل اي طارئ في اسرع وقت.

والتقى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ، لمتابعة الاستعدادات في الغرفة والوقوف علي تجهيزها وتجهيز طاقم العمل.

أعلام مصر تزين لجان الانتخابات

وتزينت اللجان الفرعية بالإسماعيلية المخصصة للانتخابات الرئاسية بأعلام مصر ضمن تجهيزات اللجان المختلفة، والمقرر أن تشهد انطلاق الانتخابات في التاسعة من صباح غد الأحد.

واعلنت محافظة الإسماعيلية، في بيان، أنه يحق التصويت في الانتخابات الرئاسية لـ963 ألفا و243 ناخبا وناخبة من أبناء الإسماعيلية، في الاستحقاق الرئاسي المقبل موزعين علي 7 لجان في حي أول، و28 لجنة في حي ثان و14 لجنة في حي ثالث و23 لجنة في مركز إسماعيلية، فيما تم الإنتهاء من تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمت 23 لجنة في مركز أبوصوير و13 لجنة في مركز القصاصين، و14 لجنة في مركز التل الكبير و19 لجنة في مركز القنطرة غرب و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 لجنة في مركز فايد.