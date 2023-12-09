الإسماعيلية تنهي الاستعداد لانتخابات الرئاسة بتجهيز 184 لجنة (صور)

أنهت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، جميع الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية، المقرر انطلاقها في التاسعة من صباح غد الأحد ولمدة 3 ايام متواصلة.

واستعدت المحافظة بتجهيز 184 مقرا انتخابيا موزعة على أحياء الإسماعيلية الثلاث ومراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد ومركز الإسماعيلية ومركز القنطرة شرق ومركز القنكرة غرب والقرى والعزب التابعة لها.

خطة انتشار للطوارئ

وأنهى اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مناقشة خطة الانتشار وخطط الطوارئ مع جميع رؤساء المراكز والأحياء والقري لخروج الانتخابات الرئاسية بشكل يليق بمصر.

ووجه اللواء شريف بشارة خلال الاجتماع بتفعيل جميع غرف العمليات الفرعية وربطها مع غرفة العمليات الرئيسبة في الشبكة الوطنية للطوارئ، مشيرا إلى أنه سيكون علي رأي الغرفة لمتابعة الإجراءات قبل فتح اللجان وحتي اغلاق اخر لجنة وتسليم الصناديق.

وناقش «بشارة» الانتهاء من جميع اعمال رفع القمامة وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط جميع المقرات المخصصة كلجان انتخابية وانهاء تجهيز مقرات اللجان العامة في المراكز والاحياء.

أماكن اللجان في الإسماعيلية

وبحسب احصائيات الهيئة العليا للانتخابات، فان 963 ألفا و243 ناخبا وناخبة من أبناء الإسماعيلية، يحق لهم التصويت في الاستحقاق الرئاسي المقبل موزعين على 7 لجان في حي أول، و28 لجنة في حي ثان و14 لجنة في حي ثالث و23 لجنة في مركز إسماعيلية، فيما تم الإنتهاء من تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وضم مركز أبوصوير 23 لجنة بجانب 13 لجنة في مركز القصاصين، و14 لجنة في مركز التل الكبير و19 لجنة في مركز القنطرة غرب و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 لجنة في مركز فايد.