منزل الفنان الأمريكي كيانو ريفز يتعرض للسطو مرتين في ليلة واحدة

تعرض منزل النجم الأمريكي كيانو ريفز للسطو من قبل لصوص، يرتدون أقنعة التزلج، حيث اقتحموا منزله وفروا من المنطقة قبل وصول الضباط، وذلك وفقا لما كشفته قوات الشرطة في لوس أنجلوس، التي تلقت مكالمة هاتفية من مجهول حول احتمال وجود متعدٍ على ممتلكاته في حوالي الساعة السابعة من مساء الأمس، ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وأجرت تفتيشًا، لكنها لم تجد أحدًا.

ولكن عاد اللصوص إلى منزل كيانو ريفز مرة أخرى بحلول الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ووصل رجال الشرطة إلى المنزل فور انطلاق إنذار في المنزل، وهذه المرة يقول الضباط إن عدة رجال يرتدون أقنعة التزلج شوهدوا على كاميرات الأمن وهم يحطمون نافذة ويدخلون المنزل، وفقا لما كشفه موقع «TMZ».

مازال المحققون يبحثون في مقاطع الفيديو من المنزل وفي جميع أنحاء الحي للحصول على مزيد من الأدلة، بالإضافة إلى محاولة اكتشاف هوية الشخص الذي قام بالمكالمة الأولى لرجال الشرطة، تؤكد التقارير أن اللصوص تمكنوا من سرقة قطعة واحدة فقط، وهي سلاح ناري واحد من مجموعة الممثل الشهير.

من 2014 إلى 2023.. حوادث سطو مستمرة على منزل كيانو ريفز

ولكنها لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها النجم الأمريكي لواقعة مماثلة، حيث تم القبض على شخصين تسللوا إلى منزله في عام 2014، كما تم منحه أمرًا تقييديًا مؤقتًا ضد شخص يطارده، يزعم أنه تعدى على ممتلكات الممثل ست مرات على الأقل بين نوفمبر 2022 ويناير 2023.