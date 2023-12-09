هوليوود تخسر 20% من العاملين فيها خلال 2023.. ما السبب؟

شهدت هوليوود خلال عام 2023 تراجعًا كبيرًا في نسبة العمالة قاربت الـ20%، ويرجع ذلك إلى الخسائر التي تعرضت لها الشركات والاستديوهات بشكل دفعه إلى تقليص نفقات الإنتاج والوظائف، وذلك بالإضافة إلى لإضرابات التي قام بها أعضاء نقابتي كُتّاب السيناريو والممثلين وأدت إلى إيقاف إنتاج الأعمال الفنية في هوليوود لعدة أشهر.

تقول الدراسة التي أجرتها كلية أوتيس للفنون والتصميم، والتي أنتجتها شركة «ويستوود» للاقتصاد والتخطيط، «بلغت العمالة في صناعة الترفيه في لوس أنجلوس هذا العام ذروتها في أبريل، عندما تمّ توظيف 142.652 عاملاً في الصناعة، ولكن اعتبارًا من أكتوبر، تراجع عدد العاملين في الصناعة بمقدار 24.799 عما كان عليه في أبريل»، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

خسائر هوليوود وصلت لـ 6.5 مليون دولار في 2023

ويقدر التقري، أن العاملين في صناعة الترفيه في لوس أنجلوس الكبرى خسروا ما يقرب من 1.4 مليار دولار من الأجور بين أبريل وسبتمبر 2023، خلال إضراب نقابتي كُتّاب السيناريو والممثلين، تلقى اقتصاد كاليفورنيا بشكل عام ضربة قوية تسببت في خسائر بقيمة 6.5 مليار دولار.

ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل، تمّ فقدان أكثر من 45 ألف وظيفة منذ أن نظمت نقابة الكتاب يبلغ قوامها 12 ألفًا خطوط الاعتصام في أوائل مايو، تليها نقابة الممثلين القوية التي يبلغ قوامها 160 ألفًا في منتصف يوليو، وحتى منتصف أكتوبر.