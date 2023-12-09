«الكلمات عاجزة عن وصف الوجع».. درة تدعم الشعب الفلسطيني

تواصل الفنانة درة دعمها للشعب الفلسطيني ضد الجرائم غير الإنسانية التي يتعرضها لها جراء القصف المتواصل على قطاع غزة، والذي أسفر عن أكثر من 17 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين.

درة تدعم فلسطين

وشاركت الفنانة درة جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير «إنستجرام»، جزءًا من أغنية داعمة لفلسطين، وعلقت عليها قائلة: «ظلم وقهر مازال يعيشه الشعب الفلسطيني.. الكلمات أصبحت عاجزة عن وصف الوجع.. ولكن سنظل نحاول التعبير بمختلف الطرق لما بقي من إنسانية في العالم».

وتابعت درة: «حتى لو أمسى وقف الإبادة والاحتلال الغاشم حلما، فهو لن يموت لأنهم أصحاب الحق، ولأن قضيتهم قضيتنا جميعا.. الله يحميهم ويزيل الغمة».